В Тольятти в День памяти и скорби сотрудники ГУ МЧС региона возложили цветы к Вечному огню

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22 июня – День памяти и скорби. Эта дата знакома даже ребенку, ведь именно в этот день началась Великая Отечественная война, унесшая тысячи жизни, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах.

Сегодня, в эту скорбную дату, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти возложили цветы к Вечному огню. Присутствующие на церемонии почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы войны, сотрудников пожарной охраны и гражданской обороны, обеспечивших защиту городов, и трудового народа – победителя.

В городе Тольятти действуют ветеранские организации Великой Отечественной войны, ветеранов различных родов войск, ветеранов Пожарной охраны. Они помогают воспитывать молодое поколение спасателей собственным примером мужества, героизма и преданности Родине.