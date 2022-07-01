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В Тольятти торжественно встретили росгвардейцев – участников спецоперации по защите Донбасса

1 июля 2022 17:39
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Дмитрий Азаров поблагодарил росгвардейцев за выполнение боевых задач во время специальной военной операции.

В пятницу, 1 июля, в Самарской области встретили сотрудников Росгвардии, принимавших участие в специальной военной операции по защите жителей Донбасса от неонацизма. На протяжении всего пути следования колонны, стражей правопорядка приветствовали жители городов и районов губернии. Участников СВО встречали Губернатор Дмитрий Азаров и начальник регионального управления Росгвардии Александр Эсауленко.

«Мы рады встречать героев – защитников нашего Отечества, которые с честью выполнили свой воинский долг, боевые задачи в рамках специальной военной операции», – обратился Дмитрий Азаров к росгвардейцам.

Сотрудники ведомства выполняли различные задачи в зоне боевых действий: предотвращали нападения на колонны с воинскими и гуманитарными грузами, несли службу на блокпостах, разминировали освобожденные населенные пункты, проводили в них адресные проверки с целью выявления и задержания участников вооруженных националистических формирований и их пособников.

На встрече в пункте постоянной дислокации бойцов спецподразделений с нетерпением ждали сослуживцы, друзья, родные и близкие. Также героев приветствовали представители органов власти, общественных, ветеранских и молодежных организаций, ветераны спецназа. 

«Радость, с которой вас встречает самарская земля, – в глазах ваших родных и близких людей. Поверьте, что вместе с вашими родителями, женами, детьми за вас переживала вся Самарская область и молилась за ваше возвращение на родную землю», – отметил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что жители региона гордятся тем, что росгвардейцы Самарской области с четью выполнили свой долг, не посрамили родную землю, оставшись верными присяге и заветам поколения победителей.

«Когда десятки лет назад нашим предкам пришлось сражаться, защищая и очищая весь мир от нацизма, они и представить не могли, что нацизм прорастет у самых границ нашей земли. Но, к сожалению, это случилось. И вам выпала высокая честь быть верными их заветам и вновь встать на защиту нашей Родины, народов России, Донбасса и Украины, чтобы не допустить распространения нацистской нечисти», – подчеркнул руководитель области и поблагодарил вернувшихся сотрудников Росгвардии за службу.

Губернатор вручил участникам специальной военной операции государственные награды – двое из них за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Указом Президента Российской Федерации награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Я благодарю вас за службу и желаю вам здоровья, счастливых дней, проведенных здесь, на самарской земле, – обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам Росгвардии. – Я уверен, если Родина позовет, вы вновь готовы встать на ее защиту, также, как и миллионы граждан и патриотов нашей великой и прекрасной России».

Со словами благодарности к вернувшимся сотрудникам и военнослужащим обратился начальник регионального управления Росгвардии Александр Эсауленко: «Поздравляю вас с прибытием на родную землю. Мне очень приятно, что вы с честью и достоинством выполнили свои должностные обязанности, и самое главное – вернулись без потерь».

После окончания официальной части мероприятия наступил долгожданный момент – росгвардейцев, вернувшихся из служебной командировки, смогли обнять их родные и близкие. Вдвойне памятным этот момент был для одного из бойцов, которого сегодня встретила супруга вместе с новорожденной дочерью, которую росгвардеец увидел впервые. Глава региона Дмитрий Азаров и начальник регионального управления Росгвардии Александр Эсауленко поздравили семью с рождением малышки и вручили памятные подарки.

Впереди у сотрудников и военнослужащих Росгвардии – отдых, после которого они вновь вернутся к исполнению служебных обязанностей.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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