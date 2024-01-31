В Тольятти стартовал чемпионат по зимнему офицерскому троеборью Приволжского округа Росгвардии

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В Тольятти стартовал чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по зимнему офицерскому троеборью. Участие в соревнованиях принимают более 70 военнослужащих и сотрудников территориальных управлений и воинских частей силового ведомства, дислоцированных на территории ПФО. В течение трех дней росгвардейцы будут соревноваться в стрельбе из боевого оружия, плавании и лыжных гонках.

Открыл состязания начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа Росгвардии полковник Сергей Аристов, который приветствовал участников соревнований, судей, а также пожелал офицерам прекрасных результатов и зрелищных спортивных побед.

Первый день чемпионата прошел в тире ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области, где состоялись соревнования по стрельбе из табельного оружия – пистолета Макарова. Участникам соревнований необходимо было выполнить несколько упражнений, поразив мишень, находящуюся на расстоянии 25 метров.

Далее росгвардейским спортсменам предстоят соревнования по плаванию – им нужно будет проплыть вольным стилем дистанцию 300, 200 и 100 метров, а также пробежать на лыжах 10 и 5 километров, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области