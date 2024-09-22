В Тольятти стартовал новый сезон проекта «Родители - ЗА безопасное детство!»

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На территории Самарской области продолжается широкомасштабная акция "Внимание, дети! Дорога в школу", в рамках которой сотрудники полиции, общественники и представители «Родительского патруля» напоминают ребятам о правилах перехода проезжей части, в том числе, с велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

Так, в Тольятти с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма стартовал новый сезон проекта «Родители - ЗА безопасное детство!».

В сентябре после продолжительных каникул сотрудники полиции и родители школьников вышли в рейды по вечерним улицам города, чтобы напомнить детям о безопасном поведении в быту и на дорогах, что особенно актуально в начале учебного года.

«Вместе с вами мы делаем очень важное дело. Чтобы воспитать внимательного и ответственного пешехода, детям необходимо как можно чаще напоминать основы безопасного поведения на дороге и помогать составлять безопасные маршруты движения от дома до школы.», - обратился к участникам акции старший лейтенант полиции, инспектор Госавтоинспекции Андрей Солдаев.

В рамках проекта в Гимназии города состоялось Посвящение школьников в Юные пешеходы.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юлия Мищенко и инспектор УУП и ПДН старший лейтенант полиции Алина Мухаметзянова напомнили детям о правилах поведения на дороге и прилегающих территориях, особое внимание обратив на то, как обезопасить себя в тёмное время суток.

В ходе мероприятия дети составили безопасный маршрут от дома к школе и обратно.

В завершение встречи полицейские пожелали ребятам быть внимательными и аккуратными на дороге и вручили в подарок светоотражающие элементы.