В Тольятти сотрудники группы по связям со СМИ провели мастер-класс по созданию фоторепортажа

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В профессиональный праздник, сотрудники пресс-службы Управления МВД России по городу Тольятти и представители Общественного совета, посетили детский дом «Дельфин». Встреча воспитанников и сотрудников полиции не случайна. Воспитанники образовательной организации - постоянные участники конкурсов, проводимых по инициативе МВД.

В ходе встречи, полицейские и общественники рассказали детям о службе в органах внутренних дел. О целях и задачах, стоящих перед сотрудниками пресс-службы, а также подчеркнули, что для того, чтобы добиться успеха в выбранной профессии, нужно иметь аналитический склад ума, гибкое мышление, стремиться постоянно узнавать что-то новое, уметь и любить учиться.

Так же, старший корреспондент группы по связям со СМИ Екатерина Поборцева продемонстрировала, как готовятся фотоматериалы и показала на практике, как снимать короткие видеосюжеты.

В завершении встречи ребята поблагодарили сотрудников полиции и общественников за мероприятие, сделали общую фотографию на память и поздравили сотрудников пресс- службы с праздником, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО