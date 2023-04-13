В Тольятти росгвардейцы отметили день рожения Александра Островского

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В Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии отметили двухсотлетие со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского.

Офицеры отдела военно-политической работы ЦПЛС организовали для военнослужащих, проходящих службу по призыву, экскурсию в тольяттинский драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова». Здесь молодым людям рассказали о биографии великого драматурга, с которого в XIX веке начался русский театр в его современном понимании. Александр Островский был первым, кто создал отечественную театральную школу и целостную концепцию театральной постановки. Завершилась экскурсия показом пьесы «Бешеные деньги».

- Мы уделяем серьезное внимание развитию тех молодых ребят, кто приходит к нам служить по призыву. Неоценимую помощь в этом нам оказывают творческие коллективы региона. Ведь одним из направлений воспитательной работы, проводимой нами, является приобщение военнослужащих к сокровищнице отечественной и мировой художественной культуры. Без знания истории своей страны, ее культуры, быть патриотом и любить свою Родину по-настоящему - невозможно, - подчеркнул начальник Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии полковник Андрей Тряпичников.