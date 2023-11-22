В Тольятти провели учения по ликвидации последствий ДТП

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Сотрудники 31 пожарного-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области продемонстрировали свои действия по спасению людей при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

За работой профессиональных спасателей-огнеборцев наблюдали студенты 2 и 3 курсов кафедры «Пожарная безопасность» Тольяттинского экономико-технологического колледжа. Многие из них заведомо поступали в данное учебное заведение с целью обретения профессии пожарного-спасателя.

По тактическому замыслу учений на участке автодороги произошло столкновение 2-х автомобилей. В результате столкновения в обоих машинах оказались заблокированные люди с травмами различного характера и степени тяжести. В одном из автомобилей произошло разрушение бензобака с последующим розливом и возгоранием ГСМ.

Перед подразделениями стояла задача грамотно и быстро провести аварийно-спасательные работы в условиях, максимально приближенных к реальным: сперва ликвидировать возгорание ГСМ, а затем при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента получить доступ к пострадавшим, оказать им необходимую первую помощь, подготовить и извлечь их из поврежденных автомобилей при помощи спинальных щитов, вынести из опасной зоны и передать их прибывшим на место работникам скорой медицинской помощи.

Со всеми поставленными задачами пожарные-спасатели справились в полном объеме: пожар был оперативно ликвидирован, а пострадавшие люди спасены.

На этих учениях студенты имеют уникальную возможность связать теоретические знания с наглядной демонстрацией живой работы огнеборцев, и воочию наблюдать последовательность действий пожарно-спасательных подразделений при проведении аварийно-спасательных работ. Таким образом подобные выездные занятия являются для них очень полезными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО