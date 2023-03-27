В Тольятти провели лекцию на тему: «Борьба с наркотиками» со студентами

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Следователь следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета по Самарской области Анастасия Байкова провела лекцию на тему: «Борьба с наркотиками» со студентами Тольяттинского электротехнического колледжа.

В ходе лекции была доведена информация профилактического характера: защита несовершеннолетних от преступных посягательств (в том числе опасности вовлечения в незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ) и о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. Также затронуты вопросы негативного влияния наркотических и психотропных препаратов на здоровье человека, отрицательных последствий употребления запрещенных средств и наркотической зависимости.

В ходе мероприятия следователь ответила на вопросы, интересующие учащихся школы, подробно рассказав об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщает СУ СК.