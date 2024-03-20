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В Тольятти прошли соревнования по ликвидации последствий ДТП

20 марта 2024 15:09
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Во время проведения соревнований пожарно-спасательную часть посетили студенты Тольяттинского социально-экономического колледжа.

В Тольятти на базе 11 пожарно-спасательной части 31 отряда прошли соревнования по проведению аварийно-спасательных работ (АСР) при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте.

В соревнованиях приняли участие 11 команд с целью повышения уровня мастерства при работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, отработки приемов оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, повышения уровня взаимодействия в составе караула. Команды пожарных-спасателей из г. Тольятти и Жигулевска состязались между собой в скорости и правильности выполнения порядка действий по организации АСР на автомобильном транспорте при ДТП.

Победители определялись по наименьшему общему количеству набранных баллов, которые складывались из времени проведения АСР, и начисленных за нарушения штрафных баллов.

Во время проведения соревнований пожарно-спасательную часть посетили студенты Тольяттинского социально-экономического колледжа.

Учащимся был наглядно продемонстрирован весь спектр аварийно-спасательных работ, проводимых пожарными-спасателями на ДТП:

разбор поврежденного автомобиля при помощи ГАСИ, транспортировка и оказание первой помощи пострадавшим, и даже тушение внезапно возникшего возгорания при помощи огнетушителя. Все выполняемые действия сопровождались подробными пояснениями.

По итогам соревнований призовые места разделили команды: 1 место – команда 13 ПСЧ, 2 место – команда 81 ПСЧ, 3 место – команда 86 ПСЧ сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Тольятти

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