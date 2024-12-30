В Тольятти отменили парад дронов

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Такое решение принято в целях обеспечения безопасности жителей региона.

В воскресенье, 29 декабря, стало известно об отмене парада дронов в Тольятти. Об этом сообщил генеральный директор «Транспорта Будущего» Юрий Козаренков.

Известно, что такое решение приняли силовые структуры.

— Информация об отмене поступила за 15 минут до планового времени старта летной программы вместе с запретом на проведение полетов во все ранее запланированные даты. Если бы мы могли сообщить об этом заранее, мы бы обязательно это сделали, — написали представители компании.

Также в «Транспорте Будущего» отметили, что такие мероприятия важны для региона и всей страны.

— Тольятти становится первым городом России, где дроны — не далекая технология будущего, а часть повседневной жизни. И чем больше людей будут знать об этом, чем больше молодежи мы сможем вдохновить инновациями, тем быстрее мы сможем построить новую отрасль и сделать реальностью мечту о беспилотной авиации — для самых разных направлений, в том числе обороны нашей страны. Мы понимаем, какой контекст сформирован вокруг беспилотия, и осознаем, что людей могут пугать беспилотники в небе над городом. Но также хотим отметить, что одни и те же технологии могут использоваться для разных целей: есть мирный атом, есть ядерное оружие. Мы не должны бояться говорить о такой важной для нашей страны теме, как бы этого ни хотелось нашим противникам. Поэтому важно демонстрировать возможности беспилотников в самых разных направлениях гражданской жизни, знакомить людей с технологиями, чтобы дронов в стране становилось в тысячи раз больше для самых разных целей, — заявил директор предприятия.

Отмечается, что все дальнейшие парады дронов будут проводиться на территории завода в рамках дней открытых дверей до поступления иных распоряжений от силовых структур, пишет 63.ру.

— О датах мероприятий будем сообщать в социальных сетях Транспорта будущего, чтобы все желающие могли посмотреть, как устроено современное производство и как дроны могут быть направлены на созидание. Есть цели, поставленные президентом, от которых мы отступать не планируем. За 2024 год «Транспорт Будущего» произвел и поставил комплектующие для 250 тысяч беспилотников. Мы уже производим по 200 тяжелых дронов в месяц, прошли все этапы сертификации авиационной техники и производства, тестируем дроны доставки и разрабатываем более совершенные технологии, которые сделают жизнь человека удобнее в будущем и приносят пользу уже сегодня. С нами в одной команде участники СВО, Народный фронт, Аппарат президента и многие другие, кого поддерживаем мы и кто поддерживает нас. Вместе мы сильнее. С наступающим Новым годом! — обратился Юрий Козаренко к жителям Самарской области.

Мероприятие планировали провести 29 и 30 декабря на набережной Автозаводского района.