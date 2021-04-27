В Тольятти откроется выставка «Дорога истории – наша Победа»

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В новом сезоне 2021 года в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова ( Южное шоссе 131) – открывается новая выставка, на площадке «Депо» – «Дорога истории – наша Победа».

Выставка повторяет основные разделы экспозиции – «Дорога истории – наша Победа», которая с успехом прошла на площади Куйбышева, в Самаре, в сентябре 2020 года в честь 75-й годовщины Победы.

На выставке представлены тематические зон, представляющих фронт и тыл Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сложная тема решена не только средствами показа архитектурных форм, макетов и построек, но и подбором предметного мира советского человека 30-40 х годов XX века. Специалисты определяют выставку, как «иммерсивную». Это означает, что на выставке происходит интерактивное общение зрителя с объектами предметного дизайна, имитирующими элементы натуральной природы или социальной среды,

Выставка погружает зрителя в сложное и героическое прошлое нашей страны – Советского Союза. Используются не только образы, но и звук, фото и кинодокументы эпохи. Экспозиция представляет возможность, заглянуть в цеха военного завода, побывать на линии фронта, в солдатской землянке, коммунальной квартире, в детском саду и классе советской школы, рассмотреть обстановку комнаты в блокадном Ленинграде

Эта выставка предназначена для семейного просмотра, располагается на открытом воздухе и в здании железнодорожного депо.

Разумеется, что коллекции грузовых автомобилей, тракторов, паровозов и советских зенитно-ракетных комплексов, расположенные на площадке "Депо" – также будут доступны для осмотра посетителями.