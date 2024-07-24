В Тольятти для детей организовали познавательную экскурсию на телевидение

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В ходе мероприятия ребятам напомнили основные правила безопасного поведения в период летних каникул.

В городе Тольятти в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» представитель Совета областного главка Ирина Денисова совместно с сотрудниками полиции организовала для ребят одного из летних лагерей экскурсию в студию телеканала «Тольятти 24».

Гости вместе с организаторами совершили увлекательную прогулку по зданию.

Началась экскурсия со знакомства с фотографиями известных людей, когда-либо посещавших телеканал.

Ирина Викторовна рассказала ребятам о проектах, реализуемых командой телевидения, об их тематике и целевой аудитории.

Далее ребята отправились в студию. Гостям удалось своими глазами увидеть самые интересные и важные моменты эфира.

Сотрудники полиции, в свою очередь, напомнили ребятам о правилах безопасности вблизи водоемов и дорог, проинформировав о том, что купание разрешено только в специально отведённых для этого местах, не разрешается заплывать за ограничительные знаки, предупредили об опасности игр вблизи проезжей части.

Полицейские также обсудили с детьми тему безопасности в сети Интернет, подчеркнув, что необходимо быть бдительными при получении информации, поступившей от незнакомых людей и, самое главное, не передавать незнакомцам свои персональные данные.

В завершении экскурсии ребята поблагодарили сотрудников полиции, общественников и работников телеканала за интересное и познавательное мероприятие.