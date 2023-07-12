В Тольятти огнеборцы показали свое мастерство в пожарно-спасательном спорте

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Аномально жаркая погода не стала препятствием для тольяттинских огнеборцев в проведении зрелищных соревнований по пожарно-спасательному спорту.

Сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда продолжили славную традицию, заложенную в 2022 году, разыграв особые и ценные награды: переходящий «Кубок памяти В.А. Баканова за 1 место в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту», переходящий «Кубок имени В.В. Семашкина (этап «Подъем по штурмовой лестнице») и призы командам-победителям за занятые 1, 2 и 3 места от Первичной ветеранской организации 31 пожарно-спасательного отряда.

В этом году в соревнованиях приняли участие 4 команды:

1. Сборная команда Автозаводского района г. Тольятти (11, 81, 69, 75 ПСЧ);

2. Сборная команда Центрального района г. Тольятти (86 и 70 ПСЧ);

3. Сборная команда Комсомольского района г. Тольятти (13, 39 и 157 ПСЧ);

4. Сборная команда г. Жигулевска (63 и 101 ПСЧ).

Также в соревнованиях приняли участие спортсмены-юноши из г. Жигулевска, показавшие достойные результаты. Состязания длились 2 дня.

Огнеборцы состязались между собой в этапах «Преодоление 100 - метровой полосы с препятствиями», «Комбинированная пожарная эстафета», «Подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни» и «Боевое развертывание».

Пожарно-спасательный спорт – это поистине уникальный вид спорта, которым занимаются спортсмены только в подразделениях пожарной охраны. Соревнования по пожарно-спасательному спорту, проходящие ежегодно, никогда не оставляют равнодушным ни одного сотрудника МЧС России. Очень многие элементы, отрабатываемые при проведении соревнований, имеют свое отражение в реальной боевой работе пожарных-спасателей, а навыки, приобретаемые спортсменами-огнеборцами, помогают им в критических ситуациях при ликвидации пожаров и ЧС, способствуя спасению человеческих жизней.

Кроме того, занятие пожарно-спасательным спортом развивает соревновательный и командный дух огнеборцев, их общефизические качества, задает правильные ориентиры на ведение здорового образа жизни, формирует и поддерживает ценности и традиции пожарной охраны, побуждает к установлению рекордов, воспитывает у вновь принятых сотрудников чувство гордости за спортивные достижения подразделений и спортсменов отряда, сплачивает коллективы, а также играет важную роль в популяризации профессии пожарного-спасателя среди молодежи.

Именно такой настрой отмечался у всех участников соревнований при подведении итогов.

Места в общекомандном первенстве распределились следующим образом:

1 место завоевала сборная команда г. Жигулевска, 2 место - сборная команда Комсомольского района г. Тольятти, 3 место – сборная команда Автозаводского района г. Тольятти.



При подведении итогов состоялось торжественное награждение спортсменов. За преодоление 100 - метровой полосы с препятствиями были награждены:

1 место – Чебаненко Михаил;

2 место – Медведев Александр;

3 место – Чернов Александр.

За подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни:

1 место – Чебаненко Михаил;

2 место – Чернов Александр;

3 место – Медведев Александр.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и ценные подарки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО