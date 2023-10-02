В Тольятти нашли девочку-подростка, которую разыскивал отец-иностранец

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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации обратился с заявлением о возбуждении исполнительного производства в ГУФССП России по Самарской области. В одном из отделений судебных приставом г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство об установлении местонахождения несовершеннолетней девочки.

В рамках исполнительного производства судебными приставами заведено разыскное дело. Сотрудниками, осуществляющими розыск, проведена работа по установлению места нахождения девочки и ее матери. В результате проведенной работы девочка была найдена. Мать подростка созвонилась с отцом ребенка, который объявил дочь в розыск из-за того, что не мог связаться с ней.

Исполнительное производство об установлении местонахождения несовершеннолетнего ребенка окончено в связи с розыском.