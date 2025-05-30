В Тольятти мужчина управлял автомобилем с ребёнком на коленях

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Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти привлекли к административной ответственности водителя, управлявшего автомобилем с ребёнком на коленях.



В отдел Госавтоинспекции неравнодушными местными жителями передана видеозапись, на которой зафиксировано, как мужчина, управляя автомобилем Mazda с ребенком на коленях, движется по ул. Спортивной города Тольятти.

Госавтоинспекторы оперативно установили личность 36-летнего водителя и собрали в отношении него административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения).

Нарушитель в свое оправдание сообщил,что когда его 5-летний ребенок начал плакать он решил его успокоить и посадил к себе на руки.



Госавтоинспекция обращается к водителям с убедительной просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, всегда пользоваться детскими удерживающими устройствами и не рисковать жизнью и здоровьем детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО