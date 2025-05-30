В Тольятти мужчина управлял автомобилем с ребёнком на коленях

Я нашел ошибку
Главные новости:
Водолаз обнаружил тело утонувшего на глубине 5 метров на удалении 20 метров от береговой линии.
В реке Самара в районе  Южного моста утонул ребенок
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +31, +33°С.
31 мая в регионе без осадков, до +34°С
Для тушения пожара привлекались 35 специалистов и 11 единиц техники.
Частный дом горел на ул.Воронежской в Самаре
В соревнованиях принимали участие 10 команд из разных городов и районов Самарской области.
30 мая в селе Зольное прошла церемония закрытия XXV региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2025»
В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб.
Теперь суд: в Самаре экс-полицейский незаконно потратил с чужой банковской карты 1 миллиона 200 тысяч рублей
Он провёл три боя. Первая победа была по решению судей. Две остальные Иван одержал досрочно, получив титул чемпиона мира.
Студент Новокуйбышевского филиала Самарского медколледжа стал чемпионом мира по киокушинкай каратэ
Успейте подать идею на форум «Сильные идеи для нового времени» до 1 июня!
Более 1500 инициатив представили жители Самарской области на форум «Сильные идеи для нового времени»
От стадиона в сопровождении экипажа ГИБДД мотоциклисты проедут по Московскому шоссе, улице Авроры и финишируют около ТЦ «Амбар» на Южном шоссе.
31 мая мотопробегом в Самаре будет официально открыт мотосезон 2025 года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-1.1
EUR 88.95
-1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти мужчина управлял автомобилем с ребёнком на коленях

30 мая 2025 19:38
155
Нарушитель в свое оправдание сообщил,что когда его 5-летний ребенок начал плакать он решил его успокоить и посадил к себе на руки.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти привлекли к административной ответственности водителя, управлявшего автомобилем с ребёнком на коленях.

В отдел Госавтоинспекции неравнодушными местными жителями передана видеозапись, на которой зафиксировано, как мужчина, управляя автомобилем Mazda с ребенком на коленях, движется по ул. Спортивной города Тольятти.

Госавтоинспекторы оперативно установили личность 36-летнего водителя и собрали в отношении него административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения).

Нарушитель в свое оправдание сообщил,что когда его 5-летний ребенок начал плакать он решил его успокоить и посадил к себе на руки.

Госавтоинспекция обращается к водителям с убедительной просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, всегда пользоваться детскими удерживающими устройствами и не рисковать жизнью и здоровьем детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платёжные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение в адрес жителей.
30 мая 2025, 14:11
В июне клиенты пяти управляющих компаний Тольятти получат квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»
С мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платёжные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и... ЖКХ
224
В настоящее время обвинение в совершении указанного преступления предъявлено директору риэлтерского агентства, ее супругу, возглавлявшему агентство до 2024 года, их сыну – сотруднику агентства и главному бухгалтеру.
28 мая 2025, 17:42
Тольяттинские следователи ищут пострадавших от деятельности риэлтерского агентства
В настоящее время обвинение в совершении указанного преступления предъявлено директору риэлтерского агентства, ее супругу, возглавлявшему агентство до 2024... Закон
524
Специалисты подчеркнули, что вода в реках и озерах еще недостаточно прогрелась для купания. Холодная вода может вызвать спазм сосудов у людей, не привыкших к таким условиям, что может привести к трагедии.
28 мая 2025, 17:04
В Тольятти инспекторы ГИМС напомнили горожанам о правилах безопасности на воде
Специалисты подчеркнули, что вода в реках и озерах еще недостаточно прогрелась для купания. Холодная вода может вызвать спазм сосудов у людей, не привыкших к... Общество
473
В центре внимания
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
30 мая 2025  14:00
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
214
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
30 мая 2025  13:57
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
228
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
30 мая 2025  10:01
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
214
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак
30 мая 2025  09:37
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью"
391
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
387
Весь список