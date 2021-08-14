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В Тольятти ищут магазинного вора

14 августа 2021 10:33
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В Тольятти ищут магазинного вора

Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в краже мужского клатча, совершенной 20 июля текущего года в магазине, расположенном по ул. 40 лет Победы в Тольятти. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 13 500 рублей.
В Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
 Стражи правопорядка продолжают работу по розыску подозреваемого  и установлению всех обстоятельств произошедшего.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы седые, стрижка короткая
Был одет: темно-синюю рубашку с коротким рукавом, джинсовые шорты синего цвета, шлепанцы резиновые черные
Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-46-02, 8(8482) 93-46-18, 89674929994, 112.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: кража полиция розыск

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