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За несколько дней молодой самарец украл или сжег несколько легковушек

23 апреля 2021 13:55
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За несколько дней молодой самарец украл или сжег несколько легковушек

В Самаре в конце октября прошлого года в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила о пропаже автомобиля «ВАЗ-21074», который она оставила вечером на неохраняемой парковке возле своего дома, расположенного на улице Советской.

В течение последующих нескольких дней от жителей областного центра поступили ещё четыре заявления о пропаже автомобилей отечественного производства с территории Кировского района.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, оперативники установили, что к кражам транспортных средств может быть причастен один и тот же человек  –  житель Самарской области 1996 года рождения. Сотрудники органов внутренних дел выяснили местонахождение мужчины и задержали его в посёлке Черновский.

В содеянном он сознался и сообщил о местах отстоя похищенных автомобилей. Три машины полицейские обнаружили на территории посёлков Алексеевка, Николаевка и Черновский. Данные транспортные средства изъяты и возвращены законным владельцам. Молодой человек пояснил, что еще два автомобиля («ВАЗ-21074» и «ВАЗ-2105») он облил бензином и поджег в поле в Волжском районе, из-за того, что они попали в колею и увязли в грязи. Таким образом злоумышленник хотел избавиться от следов преступления. По оценке экспертов, восстановлению данные транспортные средства не подлежат.

Общий ущерб, причиненный обвиняемым, составил 394 000 рублей. По пяти фактам краж транспортных средств и двум эпизодам умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство и направлены в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.

Теги: автомобиль кража поджог полиция уголовное дело

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