Новая знакомая обокрала доверчивого тольяттинца

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После распития спиртных напитков женщина дождалась, когда молодой человек уснет, похитила деньги и ушла из квартиры.

В полицию Тольятти обратился местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что из его квартиры, расположенной на улице Фрунзе, похищены денежные средства. Ущерб заявитель оценил как значительный для себя в размере свыше 20 тысяч рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские подробно опросили заявителя 1968 года рождения и его соседей, в ходе осмотра квартиры установили, что следы взлома на двери и окнах отсутствуют. Хозяин квартиры пояснил, что денежные средства не прятал, они лежали на столе и любой гость мог их видеть.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к происшествию может быть причастна случайная знакомая 20-летнего сына потерпевшего. Оперуполномоченные установили личность, места вероятного нахождения 35-летней подозреваемой, задержали её по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемая признала свою вину в совершении противоправного деяния и выразила готовность сотрудничать со следствием. Задержанная пояснила, что находясь в гостях у молодого человека, заметила на столе денежные средства. После распития спиртных напитков, дождалась, когда молодой человек уснет, похитила деньги и ушла из квартиры. Денежные средства потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВЛ.