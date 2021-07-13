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В типографии СОУНБ вышел сборник рассказов финалистов конкурса «Сестра таланта» 2021 года

13 июля 2021 18:31
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Дни, когда начинающий писатель видит свои первые опубликованные тексты, становятся одними из самых значимых событий в жизни.

В типографии Самарской областной универсальной научной библиотеки вышел сборник рассказов финалистов 2021 года «Сестра таланта». Это уже пятое собрание рассказов победителей международного конкурса короткого рассказа, который проводится при поддержке Самарской областной организации молодых литераторов и в партнерстве с сетью книжных магазинов «Читай-город», а также с издательской платформой «Литрес. Самиздат». Само «первенство» молодых прозаиков «Сестра таланта» зародилось в стенах СОУНБ в 2013 году и за 8 лет из областного превратилось в международное. Со временем, точнее с 2017 года, стали выпускать итоговые сборники лучших произведений участников.

Лауреаты и призеры в различных номинациях вскоре смогут получить авторские экземпляры, а оставшийся тираж распространят по библиотекам муниципальных образований Самарской области. В последние несколько лет «Сестру таланта» представляют на одном из главных литературных событий России – на Книжном фестивале «Красная площадь» в павильоне «Регионы России». Кроме того, издания работ молодых прозаиков с интересом стали брать в учреждения культуры других регионов страны, к примеру, сборник 2020 года можно найти в Карелии, а также в Белгородской универсальной научной библиотеке.

Дни, когда начинающий писатель видит свои первые опубликованные тексты, становятся одними из самых значимых событий в жизни.

«Я помню, как был напечатан мой первый рассказик в журнале “Литературная учеба”, когда я учился на втором курсе. Это было целым событием. Я нюхал страницы, перелистывал их и думал, что, даже если никогда ничего у меня больше не выйдет, где-то в библиотеке на самой дальней полке будет стоять журнал, где на пяти страницах запечатлен сам факт моего существования в литературе», – вспоминает знаменитый писатель-фантаст и член жюри конкурса Дмитрий Емец.

Руководитель Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, поэт, член Союза писателей России, один из постоянных организаторов Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта» Софья Сыромятникова отмечает, что возможность быть опубликованным по итогам конкурса в сборнике лучших рассказов является одним из сильнейших мотивирующих факторов для участников. Благодаря этому литературному конкурсу молодые авторы заявляют о себе, получают возможность показать свои работы профессиональным писателям и издателям, а в ответ получают объективную оценку профессионалов.

Напомним, в состав жюри литературного конкурса вошли состоявшиеся литераторы:

Дмитрий Емец – популярный российский писатель-фантаст;

Денис Либстер – самарский журналист, редактор, писатель-сказочник, основатель проекта «Мастерская сказки»;

Андрей Геласимов – один из самых популярных российских писателей в России и за рубежом, доцент Литературного института им. Горького;

Евгений Бабушкин – российский писатель, журналист, музыкант, лауреат премии «Дебют», главный редактор радио «Глаголев FM»;

Андрей Олех – писатель, обладатель независимой литературной премии «Дебют»;

Максим Замшев – писатель, главный редактор «Литературной газеты»;

Александр Громов – председатель Самарской областной писательской организации, член Союза писателей России, главный редактор литературного журнала «Русское эхо»;

Денис Домарев –  член Союза писателей России, председатель Самарской областной организации молодых литераторов, главный редактор литературного журнала «Молодежная волна»;

Софья Сыромятникова – руководитель Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, поэт, член Союза писателей России.

В сборнике «Сестра таланта – 2021» можно прочитать рассказ Татьяны Дёминой «Оно живет под кроватью», который отметил Андрей Геласимов; произведения призеров Дмитрия Емца – Полины Беловой, Ильи Набиулина и Тараса Шевченко, а также призеров Евгения Бабушкина – Дарьи Пищулиной, Дарьи Сотниковой и Александра Федоскина. Всего на конкурс молодых прозаиков в 2021 году 759 авторов из 12 стран мира прислали свои рассказы, из них только 20 вошло в новое издание, рассказали в пресс-службе минкульта СО.

 

Фото%   минкульт СО

Теги: «Сестра таланта» сборник СОУНБ

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