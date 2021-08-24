В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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25 августа в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу историко-документальная выставка изданий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Корни и лики террора». День солидарности в борьбе с терроризмом в России ежегодно отмечают 3 сентября – печальная дата напрямую связана с событиями в Беслане 1–3 сентября 2004 года.

На выставке «Корни и лики террора» будут представлены издания последних лет, исследующие проблему терроризма с точки зрения исторической ретроспективы (на примере России) и философских, психологических, культурологических аспектов этого явления. Практический интерес представляют издания, дающие правовую оценку терроризма и его последствий, а также анализирующие опыт борьбы с терроризмом в разных странах мира и опыт международного сотрудничества в этой жизненно важной сфере.

Помимо общего многостороннего представления о страшном явлении, лично для каждого человека важны конкретные рекомендации, которые позволят в случае возникновения опасных ситуаций минимизировать негативные последствия. Для решения в том числе и этой задачи в рамках работы выставки 2 сентября 2021 года в 12.00 состоится онлайн-мероприятие «Терроризм: как не стать жертвой», которое будет организовано в партнерстве с прокуратурой Самарской области, государственными и муниципальными библиотеками. Старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр СергеевичРусских и помощник по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Михаил ВасильевичКоролев затронут вопросы правовой оценки террористической деятельности, формы и пути противодействия ей со стороны гражданского общества и социальных институтов, а также дадут практические советы по поведению в экстремальных ситуациях. Трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале СОУНБ.

Выставка изданий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Корни и лики террора» и онлайн-мероприятие «Терроризм: как не стать жертвой» также призваны почтить память жертв террористических атак и отдать дань уважения сотрудникам правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Экспозиция будет работать в зале выдачи литературы до 25 сентября 2021 года, сообщили в пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ