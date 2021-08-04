Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров обсудил с соотечественниками из-за рубежа реализацию международных молодежных проектов.
Дмитрий Азаров встретился с участниками Международного молодежного форума российских соотечественников
По сложившейся традиции все 35 000 переписчиков микропереписи будут застрахованы от несчастных случаев компанией «Сбербанк страхование».
Сбер подписал меморандум о взаимодействии с Росстатом       
В галерее «Новое пространство» можно будет увидеть более 300 работ
В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»
Ежегодный праздник объединяет самые разные виды искусства – театр, музыку, скульптуру и, конечно же, живопись.
В музейный комплекс села Ширяево приглашают на фестиваль «Репин навсегда»
Укротить пандемию непросто, предупредить распространение коронавируса - возможно
Оперштаб СО: как укрепляют систему здравоохранения региона
Экспорт медицинских услуг - одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».
Почти 20 000 иностранцев получили лечение в Самарской области в этом году
Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд.
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в Токио
Оператор АГЗС доставлен в одну из больниц города с ожогами различной степени тяжести.
В Самаре возбуждено уголовное дело после разгерметизации газового баллона на АГЗС
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.08
EUR 86.41
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»

4 августа 2021 16:59
44
В галерее «Новое пространство» можно будет увидеть более 300 работ

5 августа в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится пресс-показ мемориальной выставки «Частица Бога», где будет представлено наследие графика, скульптора, поэта, члена Союза художников России, члена Союза архитекторов России Владимира Смирнова.

Хорошо известна жителям Самары авангардная композиция Владимира Ивановича Смирнова из стеклопластика «Колыбель человечества», которая с 2014 года украшает Первомайский спуск набережной Волги. В основе композиции – две символические человеческие фигуры, склоненные над земным шаром и прикрывающие его сплетением рук.

 В галерее «Новое пространство» можно будет увидеть более 300 работ, из них 17 малых скульптурных форм художника, многие произведения дополнены авторскими стихами. Экспозиция объединит в себе весь спектр творческого наследия художника, позволит «прочитать» свойственные Владимиру Смирнову философские подтексты.

Мемориальная выставка Владимира Смирнова «Частица Бога» будет работать с 5 августа по 5 сентября 2021 года.

Владимир Иванович Смирнов (22.05.1955 – 30.08 2020) – скульптор, график, поэт. Получил высшее архитектурное образование, состоял в двух творческих союзах: Союзе архитекторов России, Союзе художников России, был награждён «Золотой медалью» ТСХ России за вклад в Отечественную культуру.

В 2003 года создал творческую мастерскую при Самарском фарфоровом заводе, которой несколько лет руководил. Авторские работы того периода успешно экспонировались на международной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. Композиция «Река» на конкурсе «Самарский сувенир – 2005» отмечена золотым дипломом.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: выставка Мероприятия СОУНБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
29 июля 2021, 13:38
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Кассы закрываются за 30 минут до окончания работы музея.  Культура
1554
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
04 июня 2021, 10:37
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Она посвящена 60-летнему юбилею ООО «Тольяттикаучук».  Новости Тольятти
1103
Экспозиция «Какой цвет синий? Сергей Беляев и беляевцы» откроет цикл коллективных выставок участников городских творческих объединений.
31 мая 2021, 16:31
В СОУНБ состоится открытие коллективной выставки «Какой цвет синий? Сергей Беляев и беляевцы»
Экспозиция «Какой цвет синий? Сергей Беляев и беляевцы» откроет цикл коллективных выставок участников городских творческих объединений. Общество
733
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с соотечественниками из-за рубежа реализацию международных молодежных проектов.
4 августа 2021  17:31
Дмитрий Азаров встретился с участниками Международного молодежного форума российских соотечественников
41
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 августа 2021  14:02
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
208
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
4 августа 2021  11:39
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
296
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
3 августа 2021  16:29
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
964
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
696
Весь список