В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»

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5 августа в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится пресс-показ мемориальной выставки «Частица Бога», где будет представлено наследие графика, скульптора, поэта, члена Союза художников России, члена Союза архитекторов России Владимира Смирнова.

Хорошо известна жителям Самары авангардная композиция Владимира Ивановича Смирнова из стеклопластика «Колыбель человечества», которая с 2014 года украшает Первомайский спуск набережной Волги. В основе композиции – две символические человеческие фигуры, склоненные над земным шаром и прикрывающие его сплетением рук.

В галерее «Новое пространство» можно будет увидеть более 300 работ, из них 17 малых скульптурных форм художника, многие произведения дополнены авторскими стихами. Экспозиция объединит в себе весь спектр творческого наследия художника, позволит «прочитать» свойственные Владимиру Смирнову философские подтексты.

Мемориальная выставка Владимира Смирнова «Частица Бога» будет работать с 5 августа по 5 сентября 2021 года.

Владимир Иванович Смирнов (22.05.1955 – 30.08 2020) – скульптор, график, поэт. Получил высшее архитектурное образование, состоял в двух творческих союзах: Союзе архитекторов России, Союзе художников России, был награждён «Золотой медалью» ТСХ России за вклад в Отечественную культуру.

В 2003 года создал творческую мастерскую при Самарском фарфоровом заводе, которой несколько лет руководил. Авторские работы того периода успешно экспонировались на международной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. Композиция «Река» на конкурсе «Самарский сувенир – 2005» отмечена золотым дипломом.

Фото: минкульт СО