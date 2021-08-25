В СОУНБ начинает работу выставка «Орнаментика русской книги»

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25 августа в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Орнаментика русской книги».



Экспозиция, подготовленная специалистами отдела редких книг СОУНБ, призвана познакомить читателей и посетителей с орнаментальным оформлением русской рукописной и печатной книги.

Хронологически выставка охватит издания XI–XX вв. и предоставит возможность увидеть раритеты из фонда отдела. В рамках работы выставки «Орнаментика русской книги» читатели увидят, как выглядели оригинальные рукописи и старопечатные издания XVII–XIX вв., полистают прекрасно исполненные факсимильные копии наиболее известных рукописей XI–XVI вв.



На выставке будут показаны основные виды (заставки, инициалы, концовки, полевые украшения) и стили книжного орнамента.

Выставка также позволит проследить неугасающий интерес художников разных эпох к русской рукописной книге, откуда часто заимствовались орнаментальные мотивы и рисунок шрифта.

Увидеть уникальные рукописные и печатные издания, вошедшие в экспозицию «Орнаментика русской книги», можно будет с 25 августа по 15 октября 2021 года.



Вход свободный.