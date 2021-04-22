СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»

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24 апреля стартует десятая всероссийская культурная акция «Библионочь-2021», которая объединит библиотечные площадки региона.

Они приготовят для своих посетителей выставки, тематические экскурсии, мастер-классы и встречи с литераторами. В год юбилея первого полета человека в космос тема Библионочи созвучна праздничной дате — «Книга — путь к звездам».

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города присоединиться к Всероссийской акции в 17:30. В пространстве СОУНБ пройдет выставка живописи «Космос» художника Алексея Давыдова, премьера спектакля и фильма на космическую тематику, кинолекторий, мастер-класс по книгам Кира Булычева от детского музея «Зеленка», лекция о космическом питании от музея «Самара космическая», концерт космической босановы, экскурсия по звездному небу.

Полная программа и регистрация по ссылке: https://vk.com/biblionoch_samara .

Самарская областная юношеская библиотека подготовила для посетителей насыщенную программу, интересную как детям, так и взрослым. В 15:00 начнется геокэшинг по улицам Самары – это увлекательная игра на свежем воздухе, участники которой посетят места, связанные с космической отраслью, ответят на каверзные вопросы и обогатят свои знания об истории родного города и его роли в покорении космических пространств. С 17:00 начнется работа интерактивных площадок.

Завершит программу Библионочи Шоу световых картин Lumi. На площадке перед библиотекой посетители увидят удивительные картины, созданные при помощи света. Полный список мероприятий: https://vk.com/bookcity .

К акции присоединится Самарская областная детская библиотека, где пройдут традиционные «Библиосумерки» для детей от 5 лет «Космодром на Невской». Желающие смогут пройти все этапы подготовки космонавтов: сконструировать и запустить ракеты, «отправиться» в космический тур вместе с известными персонажами, познакомиться с Инопланетянином IQ, а также принять участие в квизе, интеллектуальных играх и космических мастерских. Взрослые в это время смогут пообщаться с астро-психологом.

Малыши встретятся с писательницей Марией Пашининой, полетают на ракете «Пиу-пиу» и послушают традиционное чтение в темноте с фонариком. В финале Библиосумерек состоится розыгрыш книг среди посетителей. Обязательна регистрация, подробнее: https://vk.com/biblio_detstvo

Присоединятся к акции и «Библиотеки Тольятти» — они обещают гостям массу положительных эмоций. Старт «Библионочи» будет дан 22 апреля в 15.00 в центральной библиотеке им. Татищева и 23 апреля в 17.00 в модельной библиотеке «Для друзей», где состоится презентация фантастической книги «Час желаний» и встреча с её авторами.

24 апреля в 16:00 стартует онлайн — «Библионочь», которая пройдет под девизом «Поехали!». Для участников подготовлены музыкальные площадки, мастер-классы, презентация книги, концерты, а также «Библиосумерки для самых маленьких читателей. Полная информация — «Библиотеки Тольятти» ВКонтакте — https://vk.com/bibltlt .

Провести самую увлекательную книжную ночь в году можно как офлайн, так и онлайн. Для участия в ярких мероприятиях акции «Библионочь-2021» необходима предварительная запись.

Фото: samaragis.ru