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СОУНБ приглашает на онлайн-встречу с переводчиком Никитой Красниковым

9 августа 2021 11:31
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СОУНБ приглашает на онлайн-встречу с переводчиком Никитой Красниковым

12 августа 2021 г. в 18.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится онлайн-встреча на тему «Тонкости перевода: интервью с переводчиком книг И.Уэлша и У. Гибсона». Спикер: Никита Евгеньевич Красников — переводчик, участник Школы перевода Владимира Баканова.

Никита Красников перевел "Распознавание образов" Ульяма Гибсона, сборник рассказов Марго Ланган "Черный сок"; "Пигмея" Чака Паланика;  "Альковные секреты шеф-поваров" Ирвина Уэлша и другие произведения.
Во время прямой трансляции поговорят о специфике работы переводчика, так что каждый, кто мечтает о карьере переводчика, сможет задать вопросы и узнать об особенностях этой профессии.

Никита Красников родился в Орле. В детстве увлекался астрономией и сочинял стихи. Учился физике плазмы. Сейчас работает программистом, по его словам, именно эта профессия приносит основной доход. Однако известность «за пределами семьи и узкого круга друзей» он имеет исключительно как литератор — писатель и переводчик.

«Переводы герою интересны, прежде всего, тем, что приходится иметь дело с красотой: сперва ее осторожно, чтобы не помять, извлекаешь из оригинала, затем пытаешься без потерь перекодировать на другой язык, шевелишь губами — и в эти мучительные мгновения красота в чистом виде живет в тебе — (опять высоковольтный разряд, на сей раз в зазоре между двумя системами символов). Ни с чем несравнимое чувство», — говорит о себе Красников.

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Теги: СОУНБ

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