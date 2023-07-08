В Сызрани за два дня утонули две девочки

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В регионе сохраняется аномально жаркая погода. По прогнозу Приволжского УГМС, в период с 7 по 11 июля, температура воздуха составит +31, +37 Сᵒ.

Спасаясь от жары, в ближайшие выходные многие самарцы и жители области отправятся к водоемам.

Важно помнить, что отдых у воды требует соблюдения необходимых мер безопасности.

К сожалению, в предыдущие 2 дня печальная статистика происшествий на водных объектах пополнилась двумя трагическими происшествиями. Погибли несовершеннолетние дети. Оба случая с произошли в г. Сызрань.

5 июля поступило сообщение об извлечении очевидцами из р. Волга, в районе г. Сызрань, погибшей девочки 2009 г.р.

6 июля аналогичный случай произошел в районе сызранского Центрального пляжа. Спасатели Поисково-спасательной службы извлекли из р. Волга утонувшую девочку 2007 г.р.

Уважаемые жители и гости Самарской области!

Проявляйте сознательность, находясь у воды, следите за своими детьми, не оставляйте их одних, без присмотра! Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения – это прямая угроза вашей жизни. Купайтесь там, где имеются спасательные посты. Отдыхайте в местах, специально оборудованных для купания!

Берегите свою жизнь и сохраните жизнь своих детей! Не давайте повода произойти трагедии.