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В Сызрани транспортные полицейские вместе с Советом ветеранов и волонтерами провели памятные мероприятия

25 апреля 2025 14:28
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Проехав по местам захоронения, действующие сотрудники вместе с подрастающим поколением, навели порядок на могилах, покрасили оградки.

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы руководство Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте, председатель Совета ветеранов, молодые сотрудники и кадеты волонтерской роты «Боевое Братство» посетили места захоронения ветеранов МВД - участников Великой Отечественной войны и пенсионеров органов внутренних дел на транспорте, а также ветеранов и сотрудников линейного отдела, погибших при исполнении служебного долга.

Проехав по местам захоронения, действующие сотрудники вместе с подрастающим поколением, навели порядок на могилах, покрасили оградки.

Председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте Сергей Дектярев и заместитель начальника ЛО МВД России – начальник отделения по работе с личным составом Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Олеся Чувашлова рассказали много интересного из жизни ветеранов линейного отдела, об их героическом прошлом и годах службы в отделе.

В музее Сызранского ЛО МВД России на транспорте фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников Сызранского линейного отдела занимают почетное место. Среди них Нестеров Александр Николаевич - награжденный орденом Красной звезды, Волков Степан Андреевич, Горин Иван Степанович и другие.

Мы, потомки победителей, должны сделать правильные выводы из уроков прошлого. Подвиг людей, одержавших Победу в борьбе с фашизмом, навечно останется в нашей памяти.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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