В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»

На стадионе «Юность» в Сызрани дан старт масштабной военно-спортивной игре «Патриоты России – 2025». В этом году за звание сильнейших борются более 300 юношей и девушек, объединенных в 21 команду от школ, колледжей, вузов и военно-патриотических клубов города. Для них игра стала настоящей школой мужества, где проверяются не только физическая подготовка, но и сила духа, знания и умение работать в команде.

С напутствием к новому поколению защитников Отечества обратился куратор Главы городского округа Сызрань по вопросам СВО, руководитель муниципального отделения Ассоциации ветеранов СВО, выпускник первого потока программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев») Джамал Машаралиев:

«Вы – будущие Герои нашей страны, вы – наша смена, вся страна смотрит на вас, и от ваших взглядов, позиции и действий зависит судьба России. Не подведите нас, будьте достойными защитниками Отечества!»

Эти слова стали лейтмотивом первого игрового дня, который был разделен на два насыщенных блока испытаний.

Первый этап проверил эрудицию, дисциплину и творческий потенциал участников. В рамках полевого лагеря и военно-исторической викторины ребята продемонстрировали глубокие знания славных страниц истории России. Строевой смотр стал демонстрацией выучки, слаженности и настоящей военной выправки. А конкурс инсценированной песни раскрыл сердца участников – их творческие номера, посвященные патриотизму и военному братству, никого не оставили равнодушным.

Во втором блоке каждый участник смог почувствовать себя в роли настоящего бойца. Ребята с точностью и хладнокровием проходили этапы разминирования, демонстрировали меткую стрельбу из пневматической винтовки и выкладывались на силовом комплексе. Неотъемлемыми навыками для будущих защитников Отечества стали сборка-разборка автомата АК-74 и снаряжение магазина. Военизированная эстафета потребовала от команд максимальной скорости и слаженности, а метание гранат – точности и уверенности. Завершил этот интенсивный день туристический этап, где участники показали умение ориентироваться на местности и преодолевать природные препятствия.

На этой неделе юных патриотов ждет еще одно захватывающее испытание – этап лазертаг, который проверит их тактическое мышление и командную стратегию.

Торжественное подведение итогов военно-спортивной игры «Патриоты России – 2025» и награждение победителей состоится 28 октября 2025 года в МБУ «Дом молодежи» в рамках Фестиваля патриотических объединений городского округа Сызрань.

Фото - Ассоциация ветеранов СВО Самарской области