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В Сызрани сотрудники транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 марта – в каждый дом»

7 марта 2025 22:14
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Транспортные полицейские вручили прекрасной половине личного состава цветы и подарки для прекрасного настроения, пожелали здоровья и семейного благополучия, выразили благодарность за бесценный труд и профессионализм.

В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета поздравили женщин с наступающим праздником.

Накануне праздничной даты прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, на котором руководство поздравило женский коллектив и женщин, входящих в состав общественного совета. Транспортные полицейские вручили прекрасной половине личного состава цветы и подарки для прекрасного настроения, пожелали здоровья и семейного благополучия, выразили благодарность за бесценный труд и профессионализм.

Заместитель начальника линейного отдела подполковник полиции Станислав Ставропольцев, начальник штаба капитан полиции Тимур Байгузин вместе с председателем Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Ольгой Шиляевой посетили женщин-ветеранов Сызранского линейного отдела, вручив им цветы и памятные подарки. Правоохранители поблагодарили ветеранов за передаваемый молодому поколению опыт, накопленный за долгие годы службы, и за пример добропорядочности и чести. Также ветеранам напомнили о том, как не стать жертвой мошенников, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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