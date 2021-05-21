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В Сызрани сотрудник магазина бытовой техники похитил 12 сотовых телефонов

21 мая 2021 15:43
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Ущерб, причиненный организации, составил более 300 000 рублей.

В Сызрани задержан подозреваемый в присвоении чужого имущества.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО, с ноября 2020 года по январь 2021 года 28-летний сотрудник магазина бытовой техники, пользуясь служебным положением, похитил вверенное ему имущество - 12 сотовых телефонов. Средства связи  он сдал в комиссионные магазины города, а вырученными денигами распорядился по своему усмотрению.

Ущерб, причиненный организации, составил более 300 000 рублей.

Полицейские выяснили, что он впоследствии выкупил заложенные телефоны и планировал их вернуть, но был задержан. Средства связи в присутствии понятых были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».  

Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд.

 

Фото:   pixabay

Теги: 12 сотовых телефонов кража сотрудник магазина

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