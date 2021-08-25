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В Сызрани состоялась вторая стратегическая сессия, направленная на развитие отраслевого туристического бизнеса

25 августа 2021 17:46
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Впереди - еще две сессии, образовательная и аналитическая, в ходе которых наработки участников будут «упакованы» в полноценные туристические продукты.

Во вторник, 24 августа, в ходе рабочей поездки в Сызрань, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил историко-туристические, гостинично-развлекательные городские объекты. Министр прошёл пешком почти всю главную улицу исторической части Сызрани - улицу Советскую, посетил Кафедральный собор, Сызранский Кремль и обновлённую набережную. 

В этот же день в Сызрани состоялась вторая стратегическая сессия и презентация проектов, направленных на развитие отраслевого туристического бизнеса. 

«Наша задача в течение ближайших трех лет создать в Самарской области туристическо-рекреационный кластер с оборотом не менее 20 млрд. рублей», - говорил в своем Послании губернатор Дмитрий Азаров.  

На площадке гостинично-развлекательного комплекса «Каскад» участники, в число которых вошли местные предприниматели и городские активисты, сначала работали в группах, разрабатывая концепцию конкретных туристических продуктов, потенциально востребованных у гостей города. 

«Туризм прирастает каждый год как в целом по Самарской области, так и особенно мы это замечаем в Сызрани. Здесь проводится большое количество мероприятий по реконструкции исторической части города, улицы Советской, набережной, обновляется отельная сеть. Рядом с Сызранью расположено много объектов для показа и посещения туристами: глэмпинги, уникальные природные места. Мы подготовили площадку для реализации крупного инвестиционного проекта «Волжская сказка», сейчас привлекаем инвестора. Планируем, что это будет круглогодичный курорт: с горнолыжными трассами для отдыха в зимний период, водным комплексом для летних месяцев, – рассказал о планах Дмитрий Богданов. -  Недавно мы запустили многомесячную программу, в этот раз вместе с бизнесом и экспертами делаем некую сборку идей. Мы собрали предпринимателей из Самары, Тольятти, самых опытных профессионалов в сфере туризма, чтобы выработать поэтапный план мегапроекта «Сызрань туристическая» и видим в этом достаточно серьезный потенциал для дополнительного развития города», - добавил министр.  

Вечером состоялась презентация проектов, о которых экспертная комиссия высказывала свои рекомендации по дальнейшей проработке идей. В число экспертов вошли туроператоры, представители туристических агентств, областного правительства и городской администрации. 

Участники предлагали строить глэмпинги (небольшие, комфортные кемпинг-отели на природе), горнолыжный комплекс, проводить гастрономические фестивали, организовывать туры одного дня в Сызрань и др. 

«Если летом у нас есть туристический поток, то зимой его нет совершенно. Мы предлагаем рассмотреть вопрос создания в Сызрани горнолыжного комплекса, начинать нужно с подъемника и лыжных трасс. Мы предлагаем сделать этот комплекс культурно-историческое место, расположив его рядом с пещерами, Благовещенским монастырем. Здесь же можно организовать парк Юрского периода», - предложила исполнительный директор Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани Нина Енщикова. 

Стратегическая сессия объединила более 70 участников, модераторов школы Сколково и модераторов из числа местных предпринимателей, которых областное минэкономразвития готовило специально для этого проекта. Впереди - еще две сессии, образовательная и аналитическая, в ходе которых наработки участников будут «упакованы» в полноценные туристические продукты.

Теги: стратегическая сессия Сызрань туризм

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