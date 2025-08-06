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В Сызрани пройдет Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»

6 августа 2025 15:58
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В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

С 14 по 16 августа в Сызрани состоится XXIX Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья.  В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Событию предшествовал ежегодный Всероссийский конкурс детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» имени В.М. Халилова. Лучшие коллективы по итогам конкурсного отбора получили приглашения выступить на фестивале. Участниками мероприятия станут творческие коллективы из различных регионов страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Саранск, Набережные Челны, Сызрань и другие города. 

«Фестиваль предоставляет исключительную возможность для обмена опытом между музыкантами, способствует сохранению и популяризации музыкальных традиций России. В течение трех фестивальных дней зрители смогут насладиться великолепными выступлениями профессиональных оркестров и ощутить мощь музыкального звучания», – поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.   

В Сызрани выступит средний духовой оркестр девочек 1770-й московской школы. У коллектива уже есть опыт выступления на патриотических мероприятиях, слетах; он стал лауреатом II степени двух городских конкурсов. Также в программе - бранд-брасс ансамбль трубачей из Саратова, военный оркестр Военно-медицинской академии из Санкт-Петербурга, духовой оркестр Виртуозы из Москвы и другие коллективы. Все они неоднократно демонстрировали высокое исполнительское мастерство на различных конкурсах и фестивалях.

В рамках фестиваля пройдут выездные концерты на градообразующих предприятиях и в социальных учреждениях, детская концертная программа «Серебряные трубы Поволжья - детям», арт-пикник «Всей семьей на фестиваль» на Набережной Сызранского кремля, творческие лаборатории и мастер-классы. 

Кульминацией фестиваля станет праздничное шествие творческих коллективов «По главной улице с оркестром» на городском празднике «Сызранский помидор», выступление сводного духового оркестра и гала-концерт участников фестиваля на центральной площади города. 

 

Фото: министерство культуры самарской области

 

Теги: Сызрань

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