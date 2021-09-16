В Сызрани полицейский спас мужчину, которому стало плохо

97

В ходе ежедневного мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области была выявлена информация о происшествии в общественном транспорте на территории города Сызрани. В ходе проверки информации выяснилось, что старший оперуполномоченный ОУР МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Денис Власов в свободное от службы время помог остро нуждающемуся в медицинской помощи местному жителю.

Как пояснил сам сотрудник полиции, рано утром в субботний день, проезжая мимо автобусной остановки на своём автомобиле, он заметил лежавшего на лавочке мужчину. Рядом, не обращая на него внимания, стояли люди. Полицейский решил проверить, всё ли в порядке, для этого припарковал автомобиль и подошел к поближе. Лежащий на лавочке был в сознании, но разговаривать не мог, пульс на руке прощупывался слабо. Оперативник без промедления вызвал скорую помощь. Дождавшись приезда медиков, капитан полиции уточнил, куда будет госпитализирован мужчина, после чего связался с родственниками пострадавшего по телефону и передал им необходимую информацию.

При проверке информации сотрудники пресс-службы связались с женщиной, разместившей благодарность. В телефонном разговоре супруга пострадавшего назвала старшего оперуполномоченного ОУР МУ МВД России «Сызранское» капитана полиции Дениса Власова «ангелом хранителем» и сказала, что была приятно удивлена, когда узнала, что он является сотрудником полиции. Женщина выразила искреннюю признательность оперативнику за помощь в сложной жизненной ситуации, отзывчивость и неравнодушие к людям. Как выяснилось, мужчина в этот день перепутал таблетки и принял лекарство жены, понижающее уровень сахара в крови. В автобусе ему стало плохо, а пришел в себя он только в больнице. Со слов медиков, если бы время было упущено, то его могли не вывести из комы. В настоящее время жизни мужчины, благодаря своевременным действиям полицейского и врачей, ничего не угрожает.