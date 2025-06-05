В Сызрани полицейские ищут подростка

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Днем 4 июня в отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 15-летний сын утром 3 июня ушел из дома, расположенного в Сызрани на ул. Астраханской. До настоящего времени свое местоположение не сообщает, хотя и выходит на связь по телефону.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами несовершеннолетнего среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности. Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные полиции, инспектора по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетнего и совершают обходы обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних, работают с семьей разыскиваемого.

Приметы подростка: на вид 15-17 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы и брови светлые, глаза карие, нос прямой, губы пухлые.

Особые приметы: носит очки для зрения «хамелеон» в черной оправе, на запястье левой руки шрам. С трудом формирует предложения.

Был одет: рубашка белого цвета с длинным рукавом, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка просьба связаться с ближайшим отделением полиции, по телефону 8 (8464) 33-38-36, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112.

Фото: pxhere.com