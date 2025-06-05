Я нашел ошибку
Главные новости:
Днем 4 июня в отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 15-летний сын утром 3 июня ушел из дома.
В Сызрани полицейские ищут подростка
В настоящее время ребенок госпитализирован. 
В Самаре дерево упало на коляску, в которой находился ребенок
Падения, поломки, насилие, хулиганство — всё это риски, связанные с использованием лифта.
МЧС СО: правила безопасности в лифте
Контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.
Магомед Адиев назначен на пост главного тренера «Крыльев Советов»
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе реализуется программа «Культурные люди».
В губернии продолжается работа по созданию креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
Водитель автобуса, не убедившись в том, что все пассажиры вышли на остановке из автобуса, начал движение и закрыл дверь, зажав руку пожилой пассажирке.  
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажирки автобуса
Для тушения пожара привлечены 37 специалистов и 13 единиц техники. 
В селе Подстепки горело производственное помещение на площади 250 квадратных метров   
Теперь помощь будет оказываться в шаговой доступности.
Юные пациенты микрорайона Волгарь будут получать стоматологическую помощь в современном подразделении
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.13
0.63
EUR 90.66
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани полицейские ищут подростка

5 июня 2025 22:37
142
Днем 4 июня в отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 15-летний сын утром 3 июня ушел из дома.

Днем 4 июня в отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 15-летний сын утром 3 июня ушел из дома, расположенного в Сызрани на ул. Астраханской. До настоящего времени свое местоположение не сообщает, хотя и выходит на связь по телефону.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами несовершеннолетнего среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности. Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные полиции, инспектора по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетнего и совершают обходы обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних, работают с семьей разыскиваемого. 

Приметы подростка: на вид 15-17 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы и брови светлые, глаза карие, нос прямой, губы пухлые.

Особые приметы: носит очки для зрения «хамелеон» в черной оправе, на запястье левой руки шрам. С трудом формирует предложения.

Был одет: рубашка белого цвета с длинным рукавом, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка просьба связаться с ближайшим отделением полиции, по телефону 8 (8464) 33-38-36, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Спектакль был поставлен артистами инклюзивного театра «ТИГР», этот проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.
03 июня 2025, 15:58
В Сызрани состоялась премьера исторического спектакля «Крепость СызранЪ»
Спектакль был поставлен артистами инклюзивного театра «ТИГР», этот проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Культура
487
В результате ее действий причинен ущерб муниципальному бюджету в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей.
29 мая 2025, 19:40
Жительницу Сызрани обвиняют в мошенничестве
В результате ее действий причинен ущерб муниципальному бюджету в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей. Закон
725
Возбуждено уголовное дело.
27 мая 2025, 14:56
В Сызрани транспортные полицейские задержали мужчину, который незаконно ловил лещей и карасей
Возбуждено уголовное дело. Общество
526
В центре внимания
Самарская область – один из передовых регионов в России по развитию отрасли беспилотной авиации.
5 июня 2025  17:31
В Самарской области дали старт работе Ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем
304
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
5 июня 2025  15:21
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
240
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это оперативная проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти в прямом диалоге.
5 июня 2025  14:48
Вячеслав Федорищев рассказал о принципах работы с обращениями граждан
247
В Самаре изменили расписание одного трамвая
5 июня 2025  13:14
В Самаре изменили расписание одного трамвая
250
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
5 июня 2025  10:16
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
238
Весь список