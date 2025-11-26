В Сызрани подвели итоги оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка «Земля. Ветер. Огонь» объединит в себе более 90 произведений художников. Каждый из троих художников работает над своими полотнами в оригинальной, свойственной только ему манере.
В СОУНБ состоится открытие художественной выставки «Земля. Ветер. Огонь» арт-группы «Горынычи»
С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла.
Господдержка помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске
Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.
В регионе запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.
«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы
Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары! 
«РКС-Самара» к Новому году проводят поощрительную акцию для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК
В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года.
Спортсмены из Самарской области стали лучшими на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту
Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего сезона и к новогодним праздникам, остановится на теме реставрации ОКН и обновления теплосетей.
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
В Сызрани подвели итоги оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025»

26 ноября 2025 14:38
126
Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» прошел с 12 по 21 ноября 2025 года в Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте. 
Главная задача оперативно-профилактической операции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также выявление и пресечение фактов вовлечения молодых людей в противозаконную деятельность.
В рамках операции сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте провели профилактические беседы и тематические уроки, в ходе которых разъяснили последствия потребления наркотиков и об уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела майор полиции Марат Мусин совместно с инспектором отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела старшим лейтенантом полиции Анной Аверьяновой провели лекции с учениками среднего звена сразу в нескольких образовательных учреждениях городов Сызрани, Кузнецка, Октябрьска и п.г.т. Балашейки: МБОУ СОШ №4, ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ п.г.т Балашейка, ГАПОУ ПО «Кузнецкий Колледж Электронных Технологий», ГБОУ СОШ №38, ГБОУ СОШ №5, ГБОУ СОШ №29. В ходе лекций сотрудники транспортной полиции рассказали о правовой ответственности за преступления в сфере НОН, в том числе для несовершеннолетних. 
Полицейские объяснили, что о любом поступившем предложении о заработке «легких» денег, следует немедленно сообщить в правоохранительные органы. Кроме того, полицейские рассказали, как следует безопасно действовать при обнаружении «тайников-закладок»: свёртки ни в коем случае не стоит брать в руки, если стали свидетелем оборудования «тайника», то необходимо сообщить полицейским местонахождение и внешность подозреваемого, по возможности снять его на видео, не привлекая к себе внимания. 
Помимо этого, в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» проведены рейдовые мероприятия, организованы проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи. За совершение административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков к ответственности привлечены трое граждан, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

