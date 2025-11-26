В Сызрани подвели итоги оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025»

126

Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» прошел с 12 по 21 ноября 2025 года в Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте.

Главная задача оперативно-профилактической операции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также выявление и пресечение фактов вовлечения молодых людей в противозаконную деятельность.

В рамках операции сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте провели профилактические беседы и тематические уроки, в ходе которых разъяснили последствия потребления наркотиков и об уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела майор полиции Марат Мусин совместно с инспектором отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела старшим лейтенантом полиции Анной Аверьяновой провели лекции с учениками среднего звена сразу в нескольких образовательных учреждениях городов Сызрани, Кузнецка, Октябрьска и п.г.т. Балашейки: МБОУ СОШ №4, ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ п.г.т Балашейка, ГАПОУ ПО «Кузнецкий Колледж Электронных Технологий», ГБОУ СОШ №38, ГБОУ СОШ №5, ГБОУ СОШ №29. В ходе лекций сотрудники транспортной полиции рассказали о правовой ответственности за преступления в сфере НОН, в том числе для несовершеннолетних.

Полицейские объяснили, что о любом поступившем предложении о заработке «легких» денег, следует немедленно сообщить в правоохранительные органы. Кроме того, полицейские рассказали, как следует безопасно действовать при обнаружении «тайников-закладок»: свёртки ни в коем случае не стоит брать в руки, если стали свидетелем оборудования «тайника», то необходимо сообщить полицейским местонахождение и внешность подозреваемого, по возможности снять его на видео, не привлекая к себе внимания.

Помимо этого, в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» проведены рейдовые мероприятия, организованы проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи. За совершение административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков к ответственности привлечены трое граждан, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте