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В связи с выходными днями изменится режим работы подразделений ЛРР в Самарской области

28 декабря 2024 11:59
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В связи с выходными днями изменится режим работы подразделений ЛРР в Самарской области

Управление Росгвардии по Самарской области информирует о том, что в январе 2025 года в связи с выходными днями в подразделениях лицензионно-разрешительной работы изменится график приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности.

31 декабря (во вторник) и 3 января (в пятницу) прием граждан вестись не будет. 4 января – приемный день, посетить подразделения ЛРР можно с 9:00 до 12:00. 10, 14, 17, 21, 24, 28 и 31 января 2025 года прием будет вестись согласно установленному режиму работу.

Управление Росгвардии по Самарской области напоминает, что согласно положениям Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также административных регламентов Росгвардии, устанавливающих порядок предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и частной детективной деятельности, заявление о предоставлении  государственной услуги может быть подано в электронном виде в любое удобное для Вас время с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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