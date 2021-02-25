В связи с аварийными работами меняется маршрут следования автобусов №№ 7, 75, 27, 217, 229, 253

101

В связи с аварийными работами на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 150 мм по адресу: улица Магистральная, 9 временно изменена трасса следования ряда автобусных маршрутов. Это вынужденная мера из-за необходимости проведения работ на проезжей части (в границах улицы Литвинова и Зубчаниновского шоссе) – на данном участке в одном направлении движение перекрывается полностью, в том числе для автомобилистов.

Таким образом, по информации городского Департамента транспорта, сегодня и до 20:00 26 февраля 2021 года по направлению «из города» автобусы маршрутов №№ 7, 75 вместо улицы Магистральной следуют по улицам Литвинова, Мелекесской и далее по своим обычным по маршрутам; автобусные маршруты №№ 27, 217, 229, 253 пролегают по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургической, Магистральной, а далее автобусы едут по привычным схемам.

Обращаем внимание на то, что по направлению «в город» сохранится установленная ранее схема движения, передает пресс-служба горадминистрации.