В свой день рождения «Крылья Советов» приготовили особый сюрприз для самых маленьких жителей региона

243

В свой 83-й день рождения «Крылья Советов» приготовили особый сюрприз для самых маленьких жителей региона. Все новорожденные, появившиеся на свет 3 мая на самарской земле получат свои первые клубные подарки.

Внутри фирменного бокса – футболка, детский шарфик и безлимитный абонемент, которым они смогут воспользоваться в течение жизни.

Большая любовь к «Крыльям» начинается – с первых дней жизни!

Акция стала возможной при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и Лиги джентльменов, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"