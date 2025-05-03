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В свой день рождения «Крылья Советов» приготовили особый сюрприз для самых маленьких жителей региона

3 мая 2025 16:19
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Все новорожденные, появившиеся на свет 3 мая на самарской земле получат свои первые клубные подарки.

В свой 83-й день рождения «Крылья Советов» приготовили особый сюрприз для самых маленьких жителей региона. Все новорожденные, появившиеся на свет 3 мая на самарской земле получат свои первые клубные подарки.

Внутри фирменного бокса – футболка, детский шарфик и  безлимитный абонемент, которым они смогут воспользоваться в течение жизни.

Большая любовь к «Крыльям» начинается – с первых дней жизни!

Акция стала возможной при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и Лиги джентльменов, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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