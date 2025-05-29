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В Струковском саду Самары 1 июня состоится областной детский фестиваль "Мир начинается с детства!"

29 мая 2025 15:43
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Программа мероприятий.

День защиты детей - это особенный праздник, наполненный теплом и светом. В этот день весь мир объединяется, чтобы напомнить о самом ценном - о подрастающем поколении, о тех, кто дарит радость, искреннюю улыбку и безграничную веру в будущее. 1 июня в Самаре состоится областной детский фестиваль "Мир начинается с детства!" (0+).

Мероприятие, организованное министерством социально-демографической и семейной политики, пройдет в Самаре на территории Струковского сада с 11:00 до 18:00 в рамках празднования Международного дня защиты детей.

Гостей ждет обширная развивающая, культурная и выставочная программа. В течение всего дня для ребят будет организована работа множества интерактивных площадок, пройдут различные мастер-классы, игротеки, будут работать творческие мастерские и спортивные площадки. На эстраде в течение всего дня будут выступать творческие коллективы с самыми яркими и веселыми номерами. Для самых спортивных и активных будет работать площадка ГТО, где можно будет сдать нормативы комплекса ГТО по отдельным видам испытаний.

В 11:00 начнется представление уличных театров: на большой театральной площадке выступят артисты театров из Самарской области и приглашённые коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, которые представят свои лучшие постановки. Так, Самарский театр юного зрителя предложит хорошо знакомые с детства "Сказки Пушкина", а коллектив из Северной столицы - свое прочтение классической истории "Что за репка в теремке".

Также с 11:00 на малой театральной площадке пройдут веселые интерактивные представления с ростовыми куклами, кукольные спектакли и сказочное шоу мыльных пузырей.

С 11:00 до 16:00 у всех желающих будет возможность пройти уникальный интерактивный квест "Мир начинается с детства". Чтобы успешно преодолеть испытания, участникам предстоит посетить 15 "точек-станций". Часть из них расположена за пределами сада, в знаковых культурных объектах Самары, расположенных в шаговой доступности, таких как Музей модерна и Детская картинная галерея. Отметим, что среди участников квеста не будет проигравших. И все получат свои заслуженные сувениры и призы.

На площадке "Движения первых" пройдет концерт детских творческих коллективов, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, будет работать фотобудка с моментальной печатью.

На площадке Главного управления МВД по Самарской области гости смогут ознакомиться с выставкой патрульных автомобилей и мотоциклов ДПС, будет работать площадка безопасности дорожного движения, где дети с помощью очков виртуальной реальности совершат прогулку по улицам города, а также примут участие в мастер-классах по изготовлению световозвращающих элементов и по вождению на электросамокатах. Кроме того, ребята смогут увидеть показательные выступления кинологов со своими четвероногими помощниками.

Не останутся без внимания и взрослые. В Струковском саду будет работать консультационный центр для родителей и детей. Специалисты расскажут всем желающим о действующих в нашем регионе мерах поддержки семей с детьми, о реабилитационных услугах для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Стоит отметить, что в Самарской области социальной сфере, поддержке семей с детьми уделяется особое внимание. Так, в нашем регионе одно из наиболее широких определений многодетности. По решению главы региона статус многодетной распространяется на семьи, где старшие дети, не достигшие 23 лет, служат в зоне СВО, - оно коснулось 534 семей. Важно, что в Самарской области меры поддержки многодетным семьям предоставляются без критерия нуждаемости - только по статусу.

14 мер поддержки были внедрены в регионе в прошлом году по Указу Президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей". В их числе выплаты для приобретения школьной и спортивной формы, бесплатный проезд для школьников по социальным картам, бесплатное питание для школьников и студентов из многодетных семей, льготное лекарственное обеспечение, 50 % платы за содержание жилого помещения. В качестве дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей введены компенсация в размере 75 % за обращение с ТКО, выплата взамен земельных участков, выплата на приобретение автомобиля семьям с 7 и более детьми.

- Забота о детях - это забота о будущем России. Помочь им поверить в свои силы, дать возможность реализовать свои таланты и способности - важнейшая задача, от решения которой зависит, в какой стране мы будем жить завтра. Региональное Правительство уделяет большое внимание защите жизни, здоровья и прав наших юных граждан. Для этого у нас строятся и ремонтируются детские сады, школы, детские школы искусств, создается современная материально-техническая база для укрепления здоровья детей и занятий спортом, - отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В Самарской области Указом губернатора 2025 год объявлен Годом многодетной семьи, как и последующее десятилетие. В регионе более 42 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 140 тысяч детей.

Источник:  СОВА

Теги: Самара

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