В Струковском саду Самары состоялся фестиваль «Пресса-2025»

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В субботу, 7 июня, в Струковском саду Самары прошел 30-й юбилейный фестиваль «Пресса». Он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества и объединил как известные издания и телекомпании, так и студенческие пресс-центры. Организатор - самарское областное отделение Союза журналистов России совместно с администрацией города.

Всего в рамках фестиваля работали 20 площадок. Гостей ждет выступление духового оркестра Управления Росгвардии по Самарской области и детских коллективов, мастер-классы и интерактивы, конкурсы с призами от партнёров телеканала, викторины по событиям Великой Отечественной войны, по истории Самары и телеканала. В видеобудке каждый сможет попробовать себя в роли телеведущего.

В течение всего фестиваля гостей фестиваля «Пресса-2025» ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы, конкурсы и тематические викторины, полевая кухня с солдатской кашей, показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставка военной техники и музейных экспонатов и др.

Впервые на фестивале «Пресса» прошла церемония награждения победителей конкурса «Золотое перо губернии» и журналистского конкурса на призы губернатора.