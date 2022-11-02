В стране начала работу горячая линия для вопросов об осеннем призыве

81

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что граждане могут получить информацию по проведению осеннего призыва на горячей линии 122 и ресурсах «Объясняем.рф».

«Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам call-центров, эта работа будет продолжена. Информация по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», — сказал вице-премьер на совещании, посвященном вопросам информирования граждан по частичной мобилизации.



Напомним, с 1 ноября в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 31 декабря. О завершении призыва в рамках частичной мобилизации заявил президент РФ Владимир Путин, а в Генштабе заверили, что срочники не будут направляться в зону прохождения СВО.

Наш земляк, депутат губернской думы Дмитрий Холин был призван в рамках частичной мобилизации, сейчас находится на учениях и подтверждает, что срочников среди мобилизованных нет.

«Среди нас и рядом с нами таких военнослужащих нет, и с ними мы никак не пересекаемся, в том числе, в ходе боевой подготовки перед выходом на СВО.

Родители, если ваш сын подлежит призыву на срочную службу, не переживайте, с нами они не окажутся! Пусть они нормально служат, а вы их спокойно ждите!», - прокомментировал Холин.

Для разъяснения всех интересующих вопросов, возникших в ходе осенней призывной кампании, работает и горячая линия 122, и портал Госуслуги, обращения отрабатываются в приоритетном порядке. За последнюю неделю количество обращений снизилось на 10%.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что подготовка верифицированной информации стала необходимой мерой, чтобы исключить распространение фейков. Кроме того, необходимо сфокусироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей.



