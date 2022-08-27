В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени

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Инициатором его создания когда-то стал гласный городской думы Петр Алабин. В центре полотнища изображения Богоматери и Кирилла и Мефодия в золотом кресте. Знамя было освящено на мощах Митрополита Московского и всея Руси Алексия, духовного покровителя Самары и передано 3 дружине болгарского ополчения. С ним сражались в битвах за Стара-Загору и Нова-Загору, Шипку и Шейново. Оно стало знаменем-героем, единственным в мире полотнищем, награждённым орденом за храбрость.

Сегодня Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии. На днях копию полотнища Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал Самарскому батальону, в который вступили наши земляки, добровольно вызвавшиеся защищать интересы нашей Родины сегодня.

В губернии при поддержке главы региона уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, особенно сегодня. Одно из значимых мероприяй - Международный фестиваль «Самарское Знамя», который сегодня проходит в столице региона. Он посвящен одному из важнейших этапов в истории страны - периоду, когда Российская империя помогла балканским народам освободиться от 500-летнего османского ига. Тогда самарцы пошли добровольцами сражаться за братьев славян с тем легендарным знаменем, которое впоследствии стало символом победы России, подвига, чести и доблести Российского солдата и офицера.

По случаю 145-летия Самарского Знамени в Иверском женском монастыре состоялся молебен. Именно здесь когда-то оно было вышито.

А в Струковском парке сегодня работали исторические интерактивные площадки, воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца XIX века, также прошла научно-практическая конференция, посвященная 145-летию исторических событий с участием представителей регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Александр Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области:

"Сегодня здесь присутствует Алексей Солоницын. Несколько лет назад он создал удивительное произведение про Самарское знамя. Я буквально его на одном дыхании прочитал. Действие этой книги, кстати, начинается здесь в Струковском саду, но только мы переносимся на 145 лет назад. И тогда мы с единомышленниками осознали, что есть такой большой пласт истории нашей, самарской, которой следует гордиться и которую следует изучать. Так родился этот проект . Сначала он был наш городской, самарский, потом стал Международным. Знамя - это символ чести, доблести и славы. Сегодня на утреннем молебне Владыка Сергий сказал, что знамя содержит в себе важные смыслы, и духовные, и идеологические. И на самом деле это действительно так. Такое знамя было и есть с нашими воинами в Сирии. Такое знамя Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров привёз сегодняшним воинам, последователям тех наших земляков, ополченцев, которые воевали за освобождение Болгарии".

"Для нашей Самары это большая радость, честь, что у нас есть такое знамя, которое олицетворяет собой доблесть, мужество, жертвенную любовь ради ближнего. Если мы посмотрим на нашу необъятную Россию, то мы не найдем ни одного города, у кого было бы такое гордое, такое могучее, непобедимое знамя, как у нашего города", - подчеркнул Алексей Солоницын, кинодраматург, писатель, автор романа "Самарское знамя".

В мероприятии приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина:

" Сегодня под самарским знаменем объединяется самарский батальон – наши самарские герои. Добровольцы, которые в ходе специальной военной операции на Украине готовы бороться за справедливость, за мирную жизнь и за сохранность наших границ, ценностей, традиций, родного языка и культуры. 23 августа Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров передал копию знамени Самарскому батальону, который в ближайшее время присоединится к выполнению боевых задач.

Для меня совершенно очевидно, что в переломный момент нашу Родину надо поддерживать. Словом и делом. Вот и сейчас нам всем важно объединиться вокруг нашего Президента Владимира Владимировича Путина. У нас, здесь в Самаре, тоже есть свои задачи. Мы должны поддерживать наших ребят, которые за нас с вами борются, за свои семьи, за мир. Мы должны здесь делать все, что от нас зависит, чтобы наши ребята чувствовали буквально своей спиной нашу поддержку, которую ничто не может подорвать и пошатнуть. Чтобы они были спокойны за своих родителей и детей, за своих жен и матерей. Чтобы они знали, что дома их любят, ждут и гордятся ими.

Сплочение и поддержка братского народа у нас в крови, в наших генах. Разумеется, мы хотим сохранить память о великом историческом моменте и для будущих поколений. Поэтому особенно радостно, что день Самарского знамени превратился в такой большой знаковый фестиваль.

Такие события имеют особенное значение, ведь тема их не придумана и не создана специально. Это – наши корни, наша история. Важно не только вспоминать об этом на страницах учебников, но и вплетать в современную жизнь".