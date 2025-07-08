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В среднем россияне готовы потратить на летний отпуск 71 тысячу рублей с человек

8 июля 2025 19:03
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в среднем россияне готовы потратить на летний отпуск 71 тысячу рублей с человек

Согласно исследованию Авито Работы и Авито Путешествий, 49% трудоустроенных россиян точно или скорее всего поедут в отпуск летом, либо уже это сделали. Большинство выберут внутреннее направление и будут отдыхать на природе (29%) или на пляже (28%). А основными местами проживания большинство респондентов назвали отели (30%), гостевые дома и частный сектор (25%), а также посуточные квартиры и апартаменты (23%).

Эксперты Авито Работы и Авито Путешествий опросили более 7 500 работающих россиян, чтобы узнать, планируют ли они отпуск этим летом, какой вид отдыха предпочитают, а также сколько рассчитывают отдыхать и тратить в путешествии.

По результатам опроса, точно спланировали отпуск этим летом 26% опрошенных, ещё 17% хотят поехать, но пока не определились с конкретным направлением. Точно не поедут в отпуск летом 21% опрошенных, а 6% уже воспользовались такой возможностью в июне.  

В среднем опрошенные россияне планируют отправиться в отпуск немногим более, чем на 2 недели, около 15 дней: 43% рассчитывают отдохнуть от 8 до 14 дней, 18% — более 21 дня, 17% — от 15 до 21 дня, 16% — от 4 до 7 дней, 4% — до трех дней, а 6% пока точно не решили. На длинный отпуск в большей степени рассчитывают опрошенные старше 65 лет (26%) и от 55 до 64 лет (22%), на короткий — моложе 24 лет (9%) и от 25 до 34 лет (6%).

Что касается трат, то в среднем респонденты ориентируются на сумму в 71 тысячу рублей с человека. Больше всех на отпуск закладывают топ-менеджеры (99 тысяч рублей на человека), в топ-5 также вошли специалисты правовой сферы (92 тысячи рублей), ИТ-специалисты (82 тысячи рублей), дизайнеры и проектировщики (80 тысяч рублей), старший медперсонал (78 тысяч рублей).

Большинство опрошенных планируют провести летний отпуск внутри страны и тяготеют к отдыху на природе: 29% поедут на дачу и посвятят время походам, отдыху в горах и лесу, рыбалке, 28% предпочтут пляжный отдых. 17% опрошенных предпочтут культурные и городские форматы: 12% отправятся в автопутешествия и экскурсионные туры по городам, 5% останутся в своем городе. 

Среди зарубежных поездок приоритетным остается пляжный отдых (9%), путешествие в горы или к другим природным локациям выбрали 6% опрошенных, экскурсионный тур за границей — 4%, международный морской круиз — 2%.

Чаще всего опрошенные планируют останавливаться в отелях (30%)*, гостевых домах и частном секторе (25%), съемных квартирах и апартаментах (23%). Санаторий, дом отдыха, турбазу или возможность остановиться у друзей или родственников называли по 21% опрошенных, дачу или загородный дом — 17%. Варианты остановиться в менее комфортных условиях в палатке или кемпинге выбрали 12% россиян, ночевку в машине или в пути — 8%. За круизное судно и глэмпинг проголосовали по 4% опрошенных.

Теги: Опрос

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