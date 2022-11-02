В Совете Федерации пройдет IX торжественная церемония награждения детей и подростков за героизм

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В преддверии празднования Дня народного единства в Совете Федерации пройдет IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В этом году ребята более чем из 50 регионов России, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут награждены специальными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Самому младшему герою — всего 5 лет, а самым старшим по 17.

«Герои были всегда. На них равнялись. Им старались подражать. Герои – это не только исторические личности, героем может быть каждый, и такие ребята живут и учатся в обычных школах, – подчеркнула учитель начальных классов МБОУ «Школа №34 им. Е.А. Зубчанинова Светлана Тимофеева .– Героизм - это оказание безвозмездной помощи и поддержки в экстремальных ситуациях другим людям, в исключительных случаях –ценой своего здоровья или даже жизни, то есть это не только спасение утопающих, но и помощь пострадавшим».

Участники церемонии — это как раз те ребята, кто не смог оказаться в стороне от чужого горя. Они помогли тем, кто оказался в беде, рискуя своими собственными жизнями. Доброта, милосердие, сострадание, мужество и отзывчивость не позволили им остаться равнодушными.

«Люди героями не рождаются, ими становятся. Всякое время требует своих подвигов. Героические поступки совершаются простыми людьми в непростых обстоятельствах, совершить героический поступок в экстремальной ситуации может каждый, нужно только иметь внутри что-то, что подтолкнет вас к действию, что-то, делающее человека человеком!», – уверена Светлана Тимофеева.

Прямая трансляция с торжественной церемонии награждения начнется 3 ноября в 11.00. Увидеть награждение юных героев России можно на телеканале Совета Федерации «Вместе-РФ» или социальных сетях: https://vk.com/sovfedinfo , https://ok.ru/sovfedinfo.