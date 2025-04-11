В СОУНБ состоится встреча с Григорием Старостиным – психотерапевтом, семейным психологом

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17 апреля в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить открытую просветительскую встречу с Григорием Старостиным – психотерапевтом, семейным психологом, директором психотерапевтической клиники «Про тебя». Специальный гость библиотеки расскажет о том, что представляет собой психосоматика и какие мифы обычно связывают с ней.

Психосоматикой называют очень популярное в последние годы направление в медицинской психологии, которое изучает влияние чувств и эмоций на возникновение и течение телесных заболеваний. Но какой механизм реально скрывает за собой это понятие? Как часто мы сталкиваемся с проявлениями психосоматики и как можно понять, что мы сами страдаем тем или иным психосоматическим расстройством? Опираясь на новейшие исследования в психологической науке и собственный профессиональный опыт, на эти и многие другие вопросы ответит Григорий Старостин.

Лекция «Что такое психосоматика. Мифы и реальность» пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится СОУНБ в партнёрстве с психотерапевтической клиникой «Про тебя». Анонсы новых лекций, мастер-классов, семинаров и творческих встреч проекта можно будет увидеть в сообществе Самарской областной научной библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

17 апреля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Фото: предоставлено пресс-службой СОУНБ