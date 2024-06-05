В СОУНБ открылась комплексная выставка литературы «Касаясь трёх великих океанов», приуроченная ко Дню России

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В отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) открылась комплексная выставка литературы под названием «Касаясь трёх великих океанов», приуроченная ко Дню России. В экспозиции представлены книги, посвященные истории нашей страны, её правителям, государственной символике, а также природному и этнографическому разнообразию России.

Выставка тематически поделена на несколько разделов. В «Истории государства Российского» можно увидеть издания, посвященные жизнеописаниям великих исторических деятелей, а также истории и символам российской государственности. Блок «Природные богатства России» поведает о красочных уголках нашей Родины, одним из которых, бесспорно, является и Самарская область. Книги третьего раздела, «Путешествуя по российским городам», позволят погрузиться в историю возникновения и развития русских городов и их окрестностей. Наконец, узнать больше о русской культуре, а также о традициях и обычаях других коренных народов России помогут богато иллюстрированные книги раздела «Этнографическая мозаика».

Ознакомиться с материалами экспозиции можно будет до 30 июня 2024 года.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ