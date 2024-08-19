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В СОУНБ стартовало Всероссийское биеннале ультранового искусства «Homo Urban»
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В СОУНБ стартовало Всероссийское биеннале ультранового искусства «Homo Urban»

19 августа 2024 09:43
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Масштабный фестиваль, в котором приняли участие мастера стрит-арта и граффити из разных городов России, продлится до конца сентября и порадует жителей Самары не только художественной выставкой, но и другими мероприятиями творческой направленности.

В минувшую пятницу, 16 августа, в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) состоялось открытие Всероссийского биеннале ультранового искусства «Homo Urban». Масштабный фестиваль, в котором приняли участие мастера стрит-арта и граффити из разных городов России, продлится до конца сентября и порадует жителей Самары не только художественной выставкой, но и другими мероприятиями творческой направленности.

«Здесь будут мастер-классы, концерты, творческие встречи – всё то, что может показать и объяснить феномен современных «шаманских» городских практик», – так обозначил программу фестиваля руководитель галереи «Новое пространство» Дмитрий Вырыпаев. Он же добавил, что выставка работ художников будет обновляться на протяжении всего биеннале – так что поводов посетить галерею у самарских ценителей современного искусства в грядущие недели будет особенно много.

Впрочем, произведения участников проекта принадлежат не просто современному искусству, а «ультрановому». Что это значит? Об этом рассказал куратор выставки Антон «Арт» Абстрактов: «основная часть экспозиции подготовлена с новыми работами – теми, которые специально создавались для этого пространства. Некоторые [художники] заканчивали их даже во время монтажа [выставки]!». При этом в экспозиции можно найти как минимум одно произведение, работа над которым будет продолжаться в ходе биеннале: это полотно Сергея Цвелика – реминисценция картины «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа.

Всего в фестивале принимают участие более 50 художников из Самары Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов страны. В основном все эти художники рисуют на улице, выставляются в галереях и являются видными представителями отечественного стрит-арта – так их коротко представил публике Денис Вертиго, другой куратор выставки. Живопись, граффити, фотография, инсталляция – многообразие форм творческого самовыражения выдалось поистине впечатляющим. Работ художников «уличной волны» оказалась так много, что их разместили не только в «Новом», но и в «Открытом» пространстве – второй арт-площадке областной научной библиотеки.

Культурная программа открытия биеннале также не оставила посетителей равнодушными: с музыкой и танцами в стилях хип-хоп и брейк-данс на импровизированной сцене галереи выступили DJ Unomi и музыкальная группа «Quantastix», а также участники танцевального коллектива «Stylenatics» и студии «PROдвижение».

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Мероприятия Самара

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