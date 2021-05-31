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В СОУНБ состоится открытие коллективной выставки «Какой цвет синий? Сергей Беляев и беляевцы»

31 мая 2021 16:31
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Экспозиция «Какой цвет синий? Сергей Беляев и беляевцы» откроет цикл коллективных выставок участников городских творческих объединений.

3 июня в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие коллективной выставки «Какой цвет синий? Сергей Беляев и беляевцы». Центром экспозиции станут живописные работы Сергея Васильевича Беляева, члена правления Самарской организации Союза художников России.В своих полотнах он стремится сохранить лицо старого города, его неповторимую архитектурную гармонию и красоту. 

На выставке также будут представлены работы учеников Сергея Васильевича, которые посещают занятия в Самарской студии под руководством профессиональных художников, членов Союза художников РФ. 

Экспозиция «Какой цвет синий? Сергей Беляев и беляевцы» откроет цикл коллективных выставок участников городских творческих объединений.

Познакомиться с творчеством Сергея Беляева и его студийцев можно будет с 3 июня по 3 июля 2021 года (холл 2-го этажа). Вход свободный, 12+.

Сергей Васильевич Беляев родился в Куйбышеве в 1956 году. В 1974 году окончил детскую художественную школу, а в 1983 году с отличием защитил диплом Куйбышевского художественного училища по специальности художника-оформителя или, говоря современным языком, художника-дизайнера. Участник многих городских, областных и региональных выставок. Многие его этюды находятся в частных коллекциях России и за рубежом. 

 

Теги: выставка «Какой цвет синий? Сергей Беляев и беляевцы» СОУНБ

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