В СОУНБ состоится открытие выставки фотографий Игоря Кобца

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14 июня в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоится открытие выставки «Лето – это маленькая жизнь». В экспозиции, которая организована в сотрудничестве с Самарским областным отделением Русского географического общества, будут представлены фотографии тольяттинского путешественника Игоря Кобца и редкие книги из фонда СОУНБ, посвящённые исследованию разных уголков нашей страны.

Моря и океаны, города и горы, реки и озёра, леса и степи – на необъятных просторах России можно найти самые разнообразные и удивительные места. Игорь Фёдорович Кобец – инженер АО «АвтоВАЗ», путешественник, фотолюбитель и член Русского географического общества – уже многие десятилетия совершает поездки по стране: он побывал на Камчатке, поднимался на плато Путорана, бродил по улицам Петербурга и городов Золотого кольца. По итогам каждого своего путешествия Игорь Кобец выпускает целую фотокнигу в память о пройденных маршрутах. Часть его наиболее ярких фотографий теперь смогут увидеть самарцы, посетив выставку в областной научной библиотеке. В ходе открытия экспозиции экскурсию по ней проведёт сам тольяттинский путешественник, который подробно расскажет о том, что ему удалось увидеть на протяжении своих многочисленных поездок.

Кроме того, в рамках экспозиции читатели библиотеки смогут ознакомиться также и с книжными изданиями: с трудами учёных и путешественников XVIII–XIX веков, исследовавших территорию России, а также с путевыми заметками известных писателей, красочными альбомами художников и путеводителями по городам России.

Мечтаете о том, чтобы отправиться в путешествие? Раздумываете о том, какой выбрать маршрут для своей поездки? Хотите побеседовать с человеком, который объездил самые поразительные места нашей страны? Тогда приходите на выставку и вдохновляйтесь видами России, запечатлёнными в фотографиях Игоря Кобца! Попасть на экспозицию можно будет до 17 сентября 2024 года.

14 июня в 16:00, Самарская областная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, Центр изучения книжной культуры отдела редких книг (1 этаж).

Вход свободный!

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Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ