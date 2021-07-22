В СОУНБ состоится K V A R T I R N I K М.А.Р.

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24 июля, в 18.30, в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится K V A R T I R N I K М.А.Р., на котором будут «озвучены» картины, как представленные в галерее, так и авторства М.А.Р.

Открывается новый арт-цикл «Пространство эксперимента», в котором смогут заявить о себе молодые художники, музыканты, фотографы и культуртрегеры.

K V A R T I R N I K М.А.Р. – непринужденный формат концерта в одном из самых просторных и современных выставочных пространств Самары на фоне картин тольяттинских художников. Не будет дресс-кода, жестких возрастных ограничений, и не обязательно весь вечер сидеть на месте.

М.А.Р. (Music Art Photo) – так себя называет молодой самарский композитор, художник, который пишет картины не только цветом на холсте, но и звуком – на фортепиано. М.А.Р. – пространство, которое хочется слушать. На вечере бу-дут звучать фортепиано и другие музыкальные инструменты, авторские фолк-песни М.А.Р. и классические импровизации.

М.А.Р. родилась 27 августа 1997 года, с детства много училась живописи и музыке, в 2010 году серьезно заинтересовалась еще и фотографией. На данный момент является студенткой студии BA01 Metamorphoses, МАРШ (Московская АРхитектурная Школа, London Metropolitan University), рассказали в пресс-службе минкульта СО.