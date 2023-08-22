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В СОУНБ работает выставка «Белый, лазоревый и алый: история российского триколора»

22 августа 2023 14:26
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В  честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается в стране 22 августа.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке работает тематическая выставка изданий в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается в стране 22 августа.

Организаторы выставки «Белый, лазоревый и алый: история российского триколора», специалисты информационно-библиографического отдела областной библиотеки, считают, что любовь к Родине, уважение к государственной символике начинается с изучения истории страны, понимания сложного пути становления символов российского суверенитета: герба, флага, гимна.

Различные издания, труды ученых, культурологов, искусствоведов посвящены изучению официальных знаков власти на разных этапах развития нашей отечественной государственности.

Например, в «Очерках истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета» воссоздается история властных атрибутов, их трансформация в общегосударственные эмблемы на протяжении столетий. В этой книге впервые излагается подробная история российского государственного флага, приводятся новые архивные данные о становлении государственных гимнов Отечества.

Тщательно подобранные материалы выставки будут полезны учителям истории и обществознания. Так, в книге ведущего специалиста в области российской геральдики, доктора исторических наук Надежды Александровны Соболевой «Российская государственная символика (библиотека учителя истории)» рассказано о происхождении герба России, появлении государственного флага, его роли в различные времена, первых национальных гимнах.

Прекрасно иллюстрированное издание «Символы и награды российской державы» дает яркое наглядное представление о символах страны, об орденах и медалях, о людях, которые были удостоены высоких наград за верное служение Родине.
Здесь можно найти исчерпывающий материал о развитии российской государственной символики, увидеть, как рождались и видоизменялись главные отличительные признаки суверенитета государства – герб, флаг, гимн, как век за веком складывалась наградная система страны, тесно связанная с биографией нашего государства – от первых орденов XVII века до века XXI.

Также на выставке можно почитать различные документальные материалы – например, очерк «Триколор на русском полюсе», в котором рассказывается, как более чем четверть века назад в точке географического Северного полюса был впервые поднят государственный флаг России. Это событие состоялось 23 апреля 1992 года в ходе парашютно-лыжной экспедиции «Радуга над полюсом».

На выставке подобраны обширные публикации на тему, где, в каких учреждениях сегодня можно повесить российский флаг; а также различные сборники с текстами и нотами гимнов России и много другой информации, глубоко погружающей в тему государственной символики России.

Организаторы выставки «Белый, лазоревый и алый: история российского триколора» для всех интересующихся историей своей страны готовы проводить тематические обзоры, экскурсии, лекции. Справки и запись по телефону: 335-67-12 (центр чтения областной библиотеки).

Выставка будет работать до 30 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:    пресс-служба СОУНБ

 

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